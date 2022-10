Giroud a Prime Video: «Ho parlato ai ragazzi, sono orgoglioso di loro». Le parole dell’attaccante del Milan

Olivier Giroud ha parlato a Prime Video prima di Chelsea-Milan.

Le sue parole: «Per me è un piacere tornare a Londra: sono stato 9 anni al Chelsea, questo stadio è speciale e abbiamo fatto belle cose in passato. Ora però sono qui con i colori rossoneri e voglio fare bene con il Milan. Il mister mi ha chiesto di dire qualche parola ai ragazzi: ho detto ai miei ragazzi che sono orgoglioso di loro, abbiamo mostrato la nostra qualità in Italia e dobbiamo farlo anche in Europa. Sono parole che vengono dal cuore. Abbiamo grande determinazione di fare bene, anche per coloro che sono rimasti a casa».

