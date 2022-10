Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions tra Juventus e Maccabi Haifa: le dichiarazioni del vice presidente bianconero

MOMENTO DIFFICILE – «Non so perchè, noi facciamo di tutto dalla società ai giocatori. Facciamo di tutto per tornare a fare partite da Juve per passare il turno e recuperare in campionato. E’ il nostro obiettivo».

ULTIMA VITTORIA – «L’allenatore non è mai stato in dubbio, lo voglio dire. C’è stata sempre fiducia, si sono fatti però pochissimi allenamenti. Io non sono così bravo a capire la forma della squadra, questa la capiremo andando avanti. Sono fiducioso perchè i ragazzi sono tornati con il piglio giusto e si è visto contro il Bologna».

