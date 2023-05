Giroud a Sky: «Sono affamato, so come si preparano queste gare». Le parole del giocatore rossonero alla vigilia dell’Euroderby

Alla vigilia dell’Euroderby tra Milan e Inter, Olivier Giroud ha parlato a Sky Sport:

LA LEGGEREZZA – «So come si preparano questo tipo di partita, so che c’è tanta pressione, voglia di fare bene anche.. Provo a a essere il più naturale possibile, di essere allegro e felice come faccio sempre. C’è un evento gigantesco, proviamo a stemperare la tensione, a sdrammatizzare. Questa partita è importantissima»

LA FAME – «Giroud affamato? Sì, è uno dei miei punti di forza, voglio spingere e dare il meglio per la squadra. La determinazione rimane la stessa che ho avuto due anni fa con il Chelsea. Adesso ancora più perché il Milan ha un grande storia di Champions. Da dieci anni ho sempre giocato almeno una finale, spero anche quest’anno»

L’INTER – «Ero vicino a firmare con l’Inter, ma il destino e il Signore mi hanno voluto qua al Milan. poi al primo anno è arrivato lo scudetto, non potevo sperare di meglio. Quest’anno la semifinale di Champions contro l’Inter, non potevo sognare di più. O meglio, sì, la finale…»

LEAO – «Lui sa di essere importante per la squadra, ma che deve fare le cose giuste. In caso di sensazione strane, meglio fermarsi e aspettare un’altra settimana. Lui ha qualità uniche, spero che torni il più presto possibile, ma siamo una grande squadra anche senza di lui. Si è visto contro la Lazio, che abbiamo gestito bene la partita. Con Rafa sarebbe meglio, ma se non c’è, andiamo comunque a fare una grande partita»

ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo essere aggressivi e al 110%, come abbiamo fatto nella gara d’andata. Queste partite si vincono anche di testa, si vincerà sui dettagli»

MILAN MEGLIO DEL CHELSEA – «Quando sono arrivato qua, l’idea non era di andare in semifinale di Champions, ma era di tornare in Champions e afre un bel percorso e di andare agli ottavi di finale. Arrivare in semifinale è tanta roba, non potevo sperare di meglio quando ho firmato. Sono molto orgoglioso di quanto fatto, ma non è ancora finita»

CREDERCI SEMPRE – «Milan Tv ha fatto una cosa sul mio motto, penso che l’abbiano presa dal mio libro. È una fra autentica, che vuole dire tante cose. Non importa cosa succederà, crediamo sempre. Volevo dire fino alla fine, ma meglio dire sempre»

