Pioli a Sport Mediaset: «Non temo l’Inter, ma..». Le parole alla vigilia dell’Euroderby su Inter, su Leao e sul sogno futuro

Alla vigilia dell’Euroderby tra Milan e Inter, Stefano Pioli ha parlato a Sportmediaset.it:

LE EMOZIONI – «Concentrazione e entusiasmo allo stesso tempo. Il percorso eccezionale in Champions vuol dire giocarsi tutte le carte che abbiamo. Io so le qualità e la voglia dei miei giocatori di essere squadra e sappiamo che dobbiamo ripetere quelle prestazioni»

L’INTER – «Non temo nulla, ma rispetto molto l’Inter. Se siamo arrivati a questo punto è perché entrambe ce lo siamo meritate. Dobbiamo giocarcela al meglio, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico, ma anche di determinazioni»

LEAO – «Il lavoro che ha fatto l’ha fatto bene. Domani proverà a spingere, ma vedremo. Se verrà convocato è perché sarà in grado di giocare. La speranza è quella di avere tutti i giocatori a disposizione, poi lui è un giocatore dalle caratteristiche uniche. Se ci sarà bene, se non ci sarà, noi saremo comunque il Milan»

RASSICURARE I TIFOSI – «Non mi sento di dire nulla ai tifosi, insieme possiamo fare qualcosa di eccezionale. Dobbiamo fare insieme qualcosa di straordinario»

GLI ULTIMI DERBY – «Non conta nulla, né quelli vinti né quelli persi. Sarà un’altra partita, per le coppe o per l’atmosfera. So quanto i miei giocatori possono dare»

SOGNO ISTANBUL – «C’è il presente: bello da vivere, bello da giocare con grande personalità e con grande voglia»

