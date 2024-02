Il talentuoso attaccante del Milan Olivier Giroud ha svelato i piani rossoneri in Serie A, dove inseguono l’Inter

Il bomber del Milan Olivier Giroud è intervenuto a Milan TV prima di Monza-Milan. Ecco il suo pensiero sulla partita e sulla Serie A, dove i rossoneri inseguono l’Inter.

MONZA MILAN – «Sappiamo che sarà difficile contro il Monza, è una squadra che conosciamo bene e non sarà facile nel loro stadio, ma siamo il Milan e vogliamo continuare a fare bene in Serie A come abbiamo dimostrato fino adesso».

