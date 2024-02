L’Inter si gode l’esordio di Buchanan, ecco cosa ha chiesto Inzaghi al canadese e il retroscena sul suo futuro in nerazzurro

E alla fine l’esordio di Buchanan è arrivato. Il talento canadese si è reso protagonista nel secondo tempo del match vinto contro la Salernitana portando a casa i primi applausi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport però, ecco un retroscena sul nerazzurro.

Con i granata a San Siro infatti, Simone Inzaghi gli ha chiesto di schierarsi sulla fascia a sinistra (dove ha già giocato in carriera). Eppure, si legge, il suo futuro sembrerebbe dall’altro lato: su quella a destra. Li dovrebbe essere mandato in campo da lì in avanti, per prendere il posto lasciato vuoto da Cuadrado.

