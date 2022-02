Giroud: “Derby emozione speciale. Ci siamo preparati bene”

Prima del fischio d’inizio del derby, l’attaccante rossonero, Olivier Giroud, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Milan TV: “Il derby lo guardavo anche da piccolo, tifando sempre per il Milan. Ora sono qui a giocarlo, è un’emozione speciale. In questo tipo di partite è importante stare calmi e sereni e dare il massimo per vincere. Conosciamo la nostra classifica, sappiamo che dobbiamo vincere. Dobbiamo giocare senza paura e senza pressione. Dobbiamo giocare con fiducia. Ci siamo preparati bene, conosciamo le qualità dell’Inter, è una gara difficile, ma sappiamo di dover vincere. Niente di più”.

Queste, invece, le parole del francese a DAZN: “Sappiamo che dopo la partita possiamo ancora essere nella corsa scudetto, ma penso che non bisogna pensare al risultato finale, ma solo a quello che dobbiamo fare bene sul campo. Ci siamo preparati bene, siamo fiduciosi, con umiltà. Abbiamo le qualità per vincere, dobbiamo giocare liberi nella mente e con molta determinazione e motivazione”.