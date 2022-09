Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A. Ecco cosa ha detto l’attaccante del Milan

su Leao:

LEAO – «È uno dei migliori giovani con cui ho giocato, provo a non digli troppo, ha bisogno di lavorare ancora di più. Ha tempo per imparare ancora, per andare ad uno magari due livelli sopra»

