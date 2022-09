Il giornalista Giancarlo Padovan ha elogiato Simone Inzaghi per le scelte di formazioni operate nel turno infrasettimanale.

Giancarlo Padovan a Sky Sport ha parlato di turnover e di come questo influisce sui risultati di diverse squadre. “L’Inter ha fatto poco turnover ed è stata premiata, la Cremonese ha giocato bene ma l’Inter ha vinto, Inzaghi ha pensato più a quella partita che al derby al contrario di Pioli, ci stiamo abituando al turnover ma quando si cambiano 4/5 giocatori allora va bene, se si passa a 7 o 9 come la Fiorentina, i rischi sono superiori ai possibili benefici”.

Stefano Pioli

“Se si tocca troppo, ci sono più rischi che benefici. Una squadra che cambia mezza squadra, perde i propri riferimenti. Correa per me ha fatto bene con la Cremonese al di là del gol semplice. E’ un’opzione importante, per me potrebbe essere la soluzione per essere un po’ alternativi per non dare punti di riferimento davanti. Dzeko è un riferimento fisso, è più facile trovarlo ma gli altri due possono scompigliare gli avversari“.

