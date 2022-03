Battuto 1-0 il Napoli al Maradona dopo una partita combattuta. I rossoneri staccano Napoli e Inter.

Un Milan determinato e concentrato fa suo il big match del Maradona contro il Napoli grazie alla rete di Olivier Giroud. Tre punti importanti perché valgono il primato solitario. Staccati proprio gli uomini di Spalletti, che si svegliano troppo tardi e non riescono a concretizzare il forcing del secondo tempo.

Una gara certamente non spettacolare: il Milan sembra avere le idee più chiare e dirige le operazioni nella prima frazione, trovando quasi casualmente il gol del vantaggio. I padroni di casa reagiscono ma Tomori e Kalulu limitano Osimhen. L’attaccante nigeriano fa davvero fatica a liberarsi per concludere. Dopo lunghi tratti di gara in cui vince l’equilibrio, i rossoneri gestiscono e portano a casa un successo pesante. Pioli batte per la prima volta in carriera Luciano Spalletti.

di Riccardo Amato

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG