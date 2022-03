L’autore del goal vittoria contro il Napoli Oliver Giroud invita la sua squadra a non mollare nelle prossime partite perché la gara di ieri non era decisiva.

Il match winner Olivier Giroud ha detto la sua sulla gara vinta col Napoli a DAZN. “Non era una partita decisiva, ma molto importante. Abbiamo vinto contro una rivale per lo scudetto, che ha iniziato la partita molto bene con grande energia e motivazione. Penso sia un successo meritato anche se avremmo potuto fare meglio in alcuni contrattacchi“.

Zlatan Ibrahimovic

“Cerco di farmi trovare al posto giusto nel momento giusto e a fare il mio lavoro in area. Chi gioca adesso che torna Ibrahimovic? Non voglio pensare a questo. Il mio lavoro è anche quello di essere un ‘Grande Fratello’ per i giovani e per tutto lo spogliatoio. Siamo un bel gruppo. Scudetto? Siamo ambiziosi, siamo forti e vogliamo vincere qualcosa…“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG