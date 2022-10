Olivier Giroud ha parlato anche della possibile convocazione della Francia per il prossimo Mondiale in Qatar

Durante l’intervista a RMC Sport, Olivier Giroud ha parlato anche della possibile convocazione della Francia per il Mondiale in Qatar:

«Un Mondiale deve essere un obiettivo. Inevitabilmente, per mantenere questo titolo di campione, bisogna confermarsi. Sarà molto difficile, ma vogliamo davvero dimostrare che possiamo farcela una seconda volta. Dopo, passare la fase a gironi in Champions League è molto importante. E poi a livello personale, aiutare sempre la squadra a vincere più partite possibili ed essere il più decisiva possibile e giocare anche un terzo Mondiale con la Francia. Ovviamente un Mondiale è qualcosa di straordinario per un calciatore quindi deve essere un obiettivo».

