Daniele Adani ha elogiato il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri non perdono mai la dignità a prescindere dalla situazione

Durante la Bobo Tv, Lele Adani ha elogiato il Milan di Pioli:

«E’ lecito disturbare, è lecito toccare, non è lecito fare fallo e quello non è fallo. Fossi stato Pioli e Tomori mi sarei arrabbiato, mentre Mount ha capito che gli è stata data una opportunità… Poi nel momento che lo dai certo che c’è l’espulsione, ma la cosa ingiusta è stato il rigore che ha penalizzato il Milan. Però, non è stato penalizzato fino al punto di togliergli la dignità perché al Milan non gliela togli: la squadra di Pioli dimostra sempre di lottare insieme».

The post Adani «Il Milan ha un grande pregio, ecco quale» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG