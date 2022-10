L’attaccante del Milan, Olivier Giroud parla in una intervista a RMC Sport, ecco cosa dice il francese sulla stagione.

Ecco le parole di Oliver Giroud, attaccante francese del Milan che parla a RMC Sport della stagione sportiva, ecco le sue parole: “Nel complesso, abbiamo iniziato bene questa stagione. Siamo soddisfatti di questo post-scudetto. Questo è l’anno della conferma, l’anno più difficile in generale. Devi riaccendere la spia blu. Siamo ancora più attesi, visto che abbiamo lo Scudetto sulla maglia. Ci aspettiamo partite sempre più difficili, soprattutto perché giochiamo ogni tre giorni.“

Conclude così il francese: “Dobbiamo essere pronti, abbiamo la rosa per confermaci anche quest’anno, ma non siamo risparmiati dagli infortuni come molte altre squadre. Ma siamo pronti per raccogliere questa sfida, per mantenere le prime posizioni, abbiamo ancora sei partite di campionato fino al Mondiale più due di Champions League dove vogliamo davvero superare questa fase a gironi. Siamo davvero ben piazzati in campionato, a tre punti dalla capolista.“

