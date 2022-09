Giroud non pervenuto, i quotidiani lo affossano: «Impalpabile». Prestazione deludente del francese

Olivier Giroud fa il pieno i 5 in pagelle all’indomani di Salisburgo.

TUTTOSPORT 5 – Impalpabile nel primo tempo dove non è nemmeno lucido nel servire Leao.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Non arrestato per eccesso di velocità. Statico e ci sta, però partecipa poco al gioco e, quando Pavlovic gli regala un pallone in area, calcia male col sinistro.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Qualche pallone giocabile e poco più per il bomber ex Chelsea. Stanco per le ultime fatiche di campionato, Pioli lo fa uscire a inizio ripresa.

The post Giroud non pervenuto, i quotidiani lo affossano: «Impalpabile» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG