La Roma vuole blindare Zalewski e a breve inizierà le trattative per il rinnovo. Sul polacco ci sarebbe il Chelsea

Dalla scorsa stagione, Nicola Zalewski è diventato uno degli uomini simbolo della Roma di José Mourinho. E i giallorossi ora, come riportato da La Repubblica, starebbe pensando al rinnovo di contratto per blindarlo. L’attuale accordo con il polacco scade nel 2025, non c’è quindi una grandissima fretta, ma l’ingaggio da “soli” 600mila euro mette in pericolo il club capitolino che dovrà quindi aumentarlo.

Sulle tracce di Zalewski ci sono diverse big europee, su tutte il Chelsea sempre attento ai giovani talenti della Serie A.

L’articolo Roma, rinnovo Zalewski: il club vuole blindarlo, il Chelsea monitora la situazione proviene da Calcio News 24.

