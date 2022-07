L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha realizzato una doppietta contro il Colonia nell’amichevole di ieri.

Oliver Giroud ha commentato l’amichevole vinta col Colonia a MilanTv. “Volevo mandare un messaggio ai nostri tifosi. Volevo ricordare che siamo sempre orgogliosissimi del titolo di campioni d’Italia. Siamo quasi pronti, io mi sento bene. E’ sempre ottimo iniziare bene e vincere la prima partita, nel primo tempo abbiamo fatto bene, lavorando da squadra”.

Olivier Giroud Milenkovic

“A Milanello gli allenamenti sono duri e pesanti, fa anche molto caldo. Ma stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo già dimostrato di avere grande spirito di gruppo e di seguire le richieste dell’allenatore. Adli è un bravo ragazzo, sa che deve imparare qui al Milan ma le sue qualità mi hanno già impressionato. Corre tanto, ha una buona visione, fa assist. Era essenziale accoglierlo bene, in modo che si ambienti al meglio. Per la squadra sarà un’arma in più”.

