Giroud squalificato, due idee per sostituire l’attaccante francese: a cosa sta pensando Pioli per la Fiorentina

Per la sfida di sabato contro la Fiorentina il Milan dovrà fare a meno di Olivier Giroud, espulso a Lecce e squalificato per le prossime due giornate. Per sostituirlo Pioli sta pensando a due soluzioni.

La prima vedrebbe l’impiego di Jovic come prima punta al posto del serbo, la seconda invece vedrebbe l’accentramento di Okafor nello stesso ruolo (lui che però potrebbe anche sostituire Leao sulla fascia sinistra. Lo riporta la Gazzetta.

