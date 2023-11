Guirassy Milan ipotesi concreta per l’attacco? Tutta la verità sul bomber dello Stoccarda: gli aggiornamenti

Calciomercato.com ha fatto il punto su Guirassy, attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia dello Stoccarda in questo inizio di stagione.

Il Milan è sulle sue tracce e lo sta monitorando molto attentamente ma finora non ha avuto contatti con l’interessato. Da Milanello filtra che non sia lui comunque la prima scelta dei rossoneri per rinforzare il reparto.

