Olivier Giroud, attaccante della Francia e del Milan, ha parlato a TF1 dopo la vittoria contro la Polonia ai Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni:

«È incredibile, era un sogno da bambino poter superare Thierry Henry e farlo durante un Mondiale è un grande orgoglio e qualcosa di straordinario. Spero di continuare a segnare ancora per andare il più lontano possibile. Il mio gol ci ha messo sulla buona strada in una partita complicata, in cui abbiamo avuto anche dei cali e rischiato un po’. Poi però siamo riusciti a segnare il secondo e il terzo gol e la nostra avventura continua. La strada è ancora molto lunga ma non nascondiamo la nostra gioia per questa vittoria».

L’articolo Giroud: «Superare Henry era un sogno che avevo sin da bambino» proviene da Calcio News 24.

