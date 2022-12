Dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar, in Uruguay si pensa a Bielsa come successore sulla panchina della Nazionale.

Secondo quanto riportato da Tyc Sports, ci sarebbe il nome di Bielsa per sostituire Diego Alonso.

