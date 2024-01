Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo tutte le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia: nessuno squalificato

Il Giudice Sportivo ha comunicato ufficialmente le sue decisioni dopo la conclusione di tutte le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia. Per Juve non c’è stata nessuna sanzione nè in termini di ammende nè in termine di squalifica.

Nessuno dei bianconeri è stato ammonito contro la Salernitana e dunque la squadra affronterà i quarti senza pendenze con rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale.

