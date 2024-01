La Juve prova chiudere per Djalò in questa sessione di mercato. L’Inter, per ora, non ha bisogno di difensori. Attenzione all’Atletico

Il calciomercato Juve vive momenti piuttosto intensi soprattutto per quanto riguarda la difesa. I bianconeri si stanno concentrando su Tiago Djaló. La Juve prova a chiudere con il Lille e soprattutto a superare la concorrenza dell’Inter.

Come rivelato da Sky Sport, i nerazzurri per il momento non sembrano aver bisogno di un elemento per la difesa e pensano a Djaló per giungo. La Juve, però, in questa sessione di mercato, dovrà fare attenzione all’Atletico Madrid.

