Giudice Sportivo Primavera: due squalificati per Sampdoria Juve! La decisione UFFICIALE dopo l’ultima giornata

Il Giudice Sportivo ha pubblicato il comunicato con i provvedimenti presi dopo l’ultima giornata del campionato Primavera e ce n’è uno che riguarda anche la Juve di Montero in vista della prossima partita contro la Sampdoria.

Il giocatore blucerchiato Leonardi è stato squalificato per un turno a causa di un’espulsione per doppia ammonizione. E’ stato fermato per due turni, invece l’operatore sanitario della Sampdoria, Vanin, per insulti all’arbitro.

The post Giudice Sportivo Primavera: due squalificati per Sampdoria Juve! La decisione UFFICIALE appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG