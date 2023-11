Montemurro: «E’ un privilegio essere alla Juve, tifavo questo club da bambino». Le parole a Stories of Strenght – VIDEO

Montemurro è il protagonista del terzo episodio di Stories of Strenght, podcast avviato dalla Juve nelle scorse settimane. Queste le parole dell’allenatore della Juventus Women.

IL PERCORSO VERSO L’APICE DELLA CARRIERA – «Penso che, come tutto il resto, non serva la bacchetta magica ma occorre impegnarsi e sacrificarsi. E serve la giusta motivazione. Sono cresciuto in un ambiente dove il football non era lo sport numero uno. Le opportunità erano molto limitate. Ho avuto il privilegio di fare le giuste scelte in questo percorso e il caso ha voluto che lavori per il club per cui tifavo da bambino ed è uno straordinario privilegio essere qui. Quindi occorre lavorare duramente, sfruttare le opportunità e sacrificarsi».

I SACRIFICI – «Non è stato facile facile come quando mi sono trasferito dall’Australia al Regno Unito dove lavorato nell’Arsenal. Sono stato lontano dalla mia famiglia che non ho visto per tre anni. è stato difficile ma è una delle difficoltà quando sei a questi livelli. ma come dico sempre è un privilegio essere a questi livelli».

