Oggi Giuntoli ha ricevuto il premio di Miglior Direttore Sportivo dell’Anno. La Juve, in un articolo pubblicato sul suo sito, ha fatto i complimenti al suo Football Director.

I COMPLIMENTI – Ai Globe Soccer Awards di Dubai – l’appuntamento che premia le eccellenze del mondo del calcio – il nostro Football Director, Cristiano Giuntoli, ha vinto il premio “Best Sporting Director of the Year – Miglior Direttore Sportivo dell’anno” in riferimento al 2023 per lo Scudetto conquistato con il Napoli e per l’ottimo lavoro portato avanti in questi primi sei mesi alla Juventus.

