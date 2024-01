Paganini punge il Napoli: «Plusvalenze fittizie? Il “chi sbaglia paga” vale per tutti. La Juve…». La frecciata del giornalista

Il giornalista Paolo Paganini via Twitter ha lanciato una frecciata al Napoli per il caso Osimhen e l‘accusa di falso in bilancio e plusvalenze fittizie.

Ma come la mettiamo con la storia delle plusvalenze fittizie? No perché la #Juventus è finita dentro a un frullatore (punti tolti, ridati, ritolti) campionato condizionato,al grido di: “chi sbaglia,paga”. Concetto giusto ci mancherebbe,ma che vale per tutti. — Paolo Paganini (@PaPaganini) January 19, 2024

Queste le sue parole citando quanto successo alla Juve l’anno scorso.

