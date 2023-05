Giuntoli Juve, c’è un incontro in programma con Aurelio De Laurentiis per liberare il dirigente azzurro. E c’è già il sostituto

Secondo quanto riferisce La Repubblica, Cristiano Giuntoli è pronto ad incontrare Aurelio De Laurentiis per liberarsi dal Napoli, con cui ha un contratto fino al 2024, prima di unirsi ufficialmente alla Juventus.

Per gli azzurri ormai non ci sono possibilità di vedere il dirigente fare dietrofront: Accardi o Polito, soluzione interna, per sostituirlo.

