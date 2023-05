Juventus Women Roma Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live della gara valida per la finale scudetto di categoria

inviato al Campo Centro Sportivo Giacinto Facchetti di Cologno al Serio – La Juventus Women Primavera si gioca l’ennesima finale scudetto contro la Roma. Le bianconere di Piccini a caccia di un trofeo che manca nella bacheca di Vinovo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Juventus Women Roma Primavera 0–0: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio – Si parte a Cologno al Serio

2′ Tiro Moretti – Si libera al limite e prova il tiro. Centrale, facile per Merolla

Migliore in campo Juventus Women Primavera

A conclusione del match

Juventus Women Roma Primavera 0-0: risultato e tabellino

Juventus Women Primavera (4-3-3): Nespolo; Bertucci, D’Auria, Cocino, Pfattner; Bellagente, Schatzer, Mounecif; Moretti, Berveglieri, Duljan. All. Piccini. A disp. Gallesio, Genitoni, Requirez, Lepera, Ruggeri, Zamboni, Gallina, Cinquegrana, Robino

Roma Primavera (4-3-3): Merolla; Montesi, Pizzuti, Testa, Bergersen, Bruni, Kramzar, Testa, Kajzba, Petrara, Cimo. All. Viglietta. A disp. Gilardi, Lasco, Dulizia, Pezzi, Galli, McEwen, Pieri, Grossi, Viesti

Arbitro: Gagliardi

Juventus Women Roma Primavera: il pre partita

Ore 17.10 – Out Mustafic per una storta nel riscaldamento, gioca Nespolo. Gallesio in panchia

The post Juventus Women Roma Primavera 0-0 LIVE: comincia la finale scudetto appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG