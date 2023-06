Giuntoli Juve, scontro finale con il Napoli per liberarsi dal contratto fino al 2024. E se il dirigente dovesse essere bloccato…

Gli ultimi tre giorni per liberarsi dal Napoli. Cristiano Giuntoli è ormai arrivato alle battute finali del suo rapporto con gli azzurri, ma l’ultima parola ce l’ha ancora De Laurentiis che è sempre restio a lasciare il via libera per il passaggio del suo uomo mercato alla Juventus.

Giovedì l’ultimo colloquio tra le parti che chiarirà definitivamente la situazione: in caso di fumata nera si punterà con sempre più convinzione su Manna, già ampiamente promosso e che gode della fiducia di tutto l’ambiente.

