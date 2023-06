Zakaria Juve, trattativa con il West Ham per la cessione. Cifre e dettagli, ecco gli ultimi aggiornamenti

Zakaria è sempre in uscita alla Juventus dopo il rientro dal prestito al Chelsea. Sul centrocampista svizzero, come riferito da Sky Sport, c’è l’interesse del West Ham che ha intavolato una trattativa per il giocatore.

Ci sono già state due call tra i club e Zakaria potrebbe presto tornare in Premier League a titolo definitivo.

