Giuntoli Juve, società bianconera divisa in due sulla scelta del nuovo DS: ecco quali sono le correnti di pensiero

Come scrive il Corriere dello Sport, anche in società non tutti sarebbero convinti di puntare subito su Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juventus.

C’è infatti, racconta il quotidiano, una linea più conservatrice che preferirebbe puntare su Giovanni Rossi e rimandare la rivoluzione non alla prossima stagione, ma a quella ancora dopo. Ma alcune indicazioni sono chiare: la società fa la società, l’allenatore fa l’allenatore.

The post Giuntoli Juve, società divisa in due: idee diverse per il nuovo DS. Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG