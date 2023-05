Iling-Junior Juve, bianconeri a un bivio per il giovane esterno inglese: ci sono due strade possibili per il suo futuro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe ora a un bivio per il futuro di Samuel Iling-Junior, tentato dalle sirene dell’Aston Villa in Premier League.

Il club bianconero avrebbe due idee per il giocatore: la prima è quella di trattenerlo e non ascoltare offerte in arrivo, mentre la seconda sarebbe quella di chiedere almeno 10 milioni, così da effettuare un’importante plusvalenze rispetto ai 100mila euro spesi tre anni fa per strapparlo al Chelsea.

