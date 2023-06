Giuntoli Juve, ultimatum dal club bianconero per il dirigente toscano: si deve liberare entro domani dal Napoli

Secondo quanto riferito da Corriere.it, non è ancora arrivato il via libera di Aurelio De Laurentiis a Cristiano Giuntoli per liberarsi dal Napoli e unirsi al progetto Juventus.

Dal canto suo il club bianconero è disposto ad aspettare al massimo fino a domani, in quanto oltre dovrebbe andare a chiedere una deroga alla Figc per permettere l’operatività del dirigente. Una eventualità che l’ad Maurizio Scanavino vorrebbe evitare. E così il tutto potrebbe essere rimandato al 2024.

