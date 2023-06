Empoli, l’agente di Fabiano Parisi analizza la situazione riguardo il futuro del proprio assistito: le sue dichiarazioni

Mario Giuffredi, agente dell’esterno dell’Empoli Fabiano Parisi, ha parlato così del futuro del proprio assistito ai microfoni di TV PLAY.

LE PAROLE – «Dire che tra Parisi e la Juventus è cosa fatta sono cose mediatiche buttate li. Che piaccia un giocatore è un conto, fare una trattativa è un altro. Parisi piace alla Juventus ma niente di più in questo momento. Le trattative per Parisi in questo momento sono con altri club e non con la Juventus. Se è con la Lazio di Sarri? Si dice il peccato ma non il peccatore (ride ndr)».

