Cristiano Giuntoli, dal Gran Galà del Calcio, ha parlato della lotta scudetto e delle possibilità della sua Juve contro l’Inter

Glissa ancora una volta Cristiano Giuntoli sull’obiettivo scudetto, come rivelato a Sky Sport dal Gran Galà del Calcio.

JUVE L’ANTI-INTER – «Questo ve lo ha detto Marotta, che è un maestro per tutti noi. Negli ultimi anni le cose non sono andate come loro desideravano. Sono sempre partiti da favoriti e quest’anno magari cercano di divedere le responsabilità. Noi siamo consci delle nostre forze, puntiamo al quarto posto ma non evitiamo di sognare ai nostri calciatori».

DUELLO PER LO SCUDETTO – «È passato troppo poco tempo, non fa testo e dobbiamo aspettare. Siamo molto contenti dei ragazzi e del mister, abbiamo creato un bellissimo gruppo, però la strada è molto lunga».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI GIUNTOLI

L’articolo Giuntoli rispedisce al mittente: «Noi l’anti-Inter? Lo dice Marotta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG