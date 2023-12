L’ex calciatore Massimo Bonanni ha commentato l’ultima prestazione dell’Inter nel match col Napoli, con la vittoria di 0-3

Ospite di TMW Radio, Massimo Bonanni si toglie il cappello di fronte a Barella e Calhanoglu, protagonisti della vittoria dell’Inter col Napoli. Le sue parole sui nerazzurri:

NAPOLI INTER- «Vittoria importante, anche ieri ha dimostrato di avere l’organico più completo, anche nelle difficoltà. Può perderlo solo lei il campionato. Magari il 3-0 è eccessivo, ma ha fatto davvero bene. La Juventus si gioca tanto col Napoli. Sarà una partita da dentro o fuori, anche per i partenopei. Calhanoglu è uno dei migliori centrocampisti d’Europa, ha fatto un gol di una difficoltà incredibile. Barella Anche lui è uno dei migliori d’Europa, ma come tanti altri calciatori dell’Inter. Probabilmente all’Inter manca solo una terza punta. Se dovesse riuscire a trovarla a gennaio non credo che ci siano problemi»

RIGORE AL NAPOLI– «Il rigore di Osimhen non lo avrei dato, rivedendolo al Var mi sembra un contatto lieve. Su Lautaro non lo so, è un fallo che puoi dare o meno, non è così eclatante. Non penso che il risultato finale sia stato condizionato. Certo, il primo ha dato il via al gol, ma non credo abbia inciso»

