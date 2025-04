Giuntoli vuole un big dal Manchester United: contatti in corso

Juventus: rivoluzione in attacco. Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani lontano dal riscatto: i bianconeri cercano un colpo per rilanciare il reparto offensivo.



La Juventus si avvicina al mercato estivo con un reparto offensivo che sembra destinato a una rivoluzione. Dusan Vlahovic, bomber serbo arrivato con grandi aspettative, appare sempre più vicino alla partenza: le sue prestazioni altalenanti e le sirene di club esteri potrebbero spingerlo lontano da Torino, lasciando un vuoto da colmare. A complicare le cose, c’è la situazione di Randal Kolo Muani, in prestito dal Paris Saint-Germain: l’attaccante francese non ha convinto e il riscatto appare lontano, costringendo i bianconeri a cercare nuove soluzioni per garantire gol e solidità in attacco. Anche un altro giocatore in prestito potrebbe salutare la Vecchia Signora.



L’interessamento della Juventus per Hojlund

In questo contesto, emerge con forza il nome di Rasmus Hojlund, giovane punta danese del Manchester United. La Juventus avrebbe già avviato contatti preliminari per capire la fattibilità dell’operazione, vedendo nel classe 2003 un profilo ideale per il futuro. Hojlund, con la sua fisicità, il senso del gol e la capacità di svariare sul fronte offensivo, piace molto alla dirigenza bianconera, che lo considera un investimento strategico. L’interesse nasce dall’esigenza di ringiovanire l’attacco e di puntare su un talento in grado di crescere con la maglia della Vecchia Signora, magari diventando un simbolo del nuovo corso juventino.

Cifre e concorrenza per il calciatore danese

Sul piano economico, portare Hojlund a Torino non sarà semplice. Il Manchester United, che lo ha pagato circa 75 milioni di euro, potrebbe chiedere tra i 60 e i 70 milioni, una cifra importante ma negoziabile con bonus o contropartite. La Juventus, però, non è sola: il Napoli è in agguato, pronto a inserirsi nella trattativa per il danese, attirato dal suo potenziale. La concorrenza potrebbe alzare il prezzo o complicare i piani bianconeri, ma la Juve conta sulla sua storia e sul progetto tecnico per convincere Hojlund a scegliere l’Allianz Stadium come prossima destinazione.