Juventus: ecco quanto vogliono i bianconeri per Douglas Luiz

Enigma Douglas Luiz: da promessa a incubo Juve. Costato caro, mai decisivo. Addio già in vista?

L’avventura di Douglas Luiz alla Juventus è stata un vero e proprio enigma. Arrivato nell’estate 2024 dall’Aston Villa per circa 50 milioni di euro, il brasiliano era atteso come il faro del centrocampo di Thiago Motta. Invece, la sua stagione si è rivelata un calvario: appena 22 presenze, spesso spezzoni di partita, senza mai lasciare il segno con gol o assist. Errori pesanti, come i rigori concessi contro Lipsia e Cagliari, hanno fatto storcere il naso ai tifosi, mentre infortuni e difficoltà di adattamento al calcio italiano hanno completato il quadro di un’annata da incubo. La scintilla non è mai scoccata, e oggi il suo nome è sinonimo di delusione, con la panchina diventata una costante e il mercato che bussa alla porta bianconera. Intanto un ex centrocampista juventino lancia una frecciatina alla Vecchia Signora.

L’incasso che sognano i bianconeri dalla cessione del brasiliano

La dirigenza juventina, guidata da Cristiano Giuntoli, non fa mistero di voler voltare pagina. Per cedere Douglas Luiz, il club punta a recuperare almeno 40 milioni di euro, una cifra che limiterebbe il danno economico dell’operazione. Tuttavia, in caso di offerte leggermente inferiori, tra i 30 e i 35 milioni, la Juventus potrebbe cedere, pur di liberarsi di un giocatore fuori dai piani tecnici. L’obiettivo è chiaro: fare cassa per investire in profili più adatti, con difesa e attacco in cima alla lista dei bisogni. Nessuna porta aperta a prestiti senza garanzie: la Vecchia Signora vuole una cessione definitiva per non rischiare di svalutare ulteriormente il brasiliano.

Le pretendenti per il rilancio di Douglas

Nonostante la stagione opaca, Douglas Luiz conserva un certo fascino sui mercati esteri. La Premier League sembra la destinazione più probabile: Manchester United e Fulham hanno già sondato il terreno, mentre l’Aston Villa potrebbe tentare un romantico ritorno. Anche il Manchester City tiene d’occhio la situazione, pronto a cogliere un’occasione. In Spagna, alcune squadre di Liga stanno monitorando il brasiliano, convinte di poterne rilanciare il talento. A Torino, intanto, il dado sembra tratto: il futuro di Luiz è altrove, e la Juventus attende l’offerta giusta per chiudere un capitolo amaro.