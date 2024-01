Glasner-Milan, il tecnico attualmente senza squadra è stato accostato spesso alla panchina rossonera: ecco cosa filtra

In casa Milan la posizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione, nonostante un contratto fino al 2025, resta in bilico.

Ai rossoneri è stato accostato con insistenza il profilo di Glasner, attualmente senza squadra. Sul profilo dell’ex Eintracht tuttavia, come riferito da Matteo Moretto, al momento piovono smentite.

