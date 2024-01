Calciomercato Milan, dilemma attacco in vista della prossima stagione: Furlani e Moncada hanno deciso questa cosa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan sono in corso profonde discussioni sul futuro dell’attacco rossonero.

A prescindere dal centravanti che arriverà comunque, Furlani e Moncada hanno preso una decisione precisa: i centravanti in rosa saranno tre. Giroud e Jovic hanno dunque entrambi grosse chance di restare a Milanello.

The post Calciomercato Milan, dilemma attacco: Furlani e Moncada hanno deciso che… Ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG