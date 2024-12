Gli infortuni cambiano tutto: Taremi pronto a ribaltare il mercato?

L’attaccante iraniano non sta riuscendo ad incidere come ci si sarebbe aspettato ma nonostante ciò resta ambito sul mercato.

In un mondo del calcio frenetico e spesso imprevedibile, dove gli infortuni possono cambiare le sorti di una squadra da un momento all’altro, i club si trovano a dover navigare le acque turbolente del mercato di trasferimento alla ricerca di soluzioni rapide ed efficaci.

La recente serie di infortuni che ha colpito alcuni dei principali attaccanti della scena calcistica internazionale ha riacceso i riflettori su giocatori che potrebbero rappresentare l’ancora di salvezza per queste squadre in difficoltà. Tra questi nomi spicca quello di Mehdi Taremi.

La necessità urgente di sostituzioni

L’urgenza di trovare sostituti adeguati si è fatta sentire in particolare per squadre quali il Galatasaray, la cui stella Mauro Icardi ha subito un grave infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione. La ricerca di un degno sostituto ha portato il club turco a valutare opzioni come Dybala e Arnautovic, ma anche a considerare Taremi tra le possibili alternative.

Un mercato imprevedibile

Anche altri club come il Torino, colpito dall’infortunio di Duvan Zapata, e l’Atalanta, che potrebbe cercare di aggiungere una nota tecnica al proprio attacco, sono in cerca di rinforzi. Il West Ham, in seguito a un grave infortunio automobilistico che ha coinvolto Michail Antonio, è un altro esempio di squadra in cerca di alternative offensive.

Marko Arnautovic

Gli scenari

Mentre l’interesse per Taremi cresce, le valutazioni economiche giocheranno un ruolo cruciale nelle decisioni dei club. Un’offerta adeguata per convincere l’Inter a lasciar partire l’iraniano potrebbe essere difficile da raggiungere, soprattutto considerando le pretese economiche e le prestazioni recenti del giocatore. Secondo Inter Live, una proposta di 10 milioni di euro potrebbe far vacillare i nerazzurri: va considerato però che poi sarebbe difficile trovare un sostituto dell’ex Porto a cifre simili.

