Inter: si cerca l’intesa per un mega affare col Tottenham

Marotta prepara l’assalto a un grande obiettivo: tra strategie segrete, intrecci di mercato e mosse a sorpresa, l’Inter potrebbe ribaltare ogni previsione.

Nel mondo del calcio, il mercato rappresenta sempre un’opportunità per rafforzare e rinnovare le squadre, cercando di anticipare le esigenze future e sfruttare le occasioni che si presentano.

L’Inter non fa eccezione, puntando a rinforzare il legame tra i giocatori italiani e la squadra nerazzurra, in vista delle prossime competizioni nazionali ed internazionali.

Il piano di Marotta

L’Inter mira a consolidare la sua squadra con un “zoccolo duro” di calciatori italiani. Questa strategia si allinea anche con la visione di Marotta di avere una nucleo solido di giocatori italiani che possano fungere da collante in uno spogliatoio multiculturale. L’importanza di questa dinamica si riflette anche nella Nazionale, dove il ct Luciano Spalletti si affida a giocatori nerazzurri come Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi.

Tra porte e mercato: la situazione di Vicario

Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham, secondo Inter Live, emerge come uno degli obiettivi principali dell’Inter nel rinforzare la propria squadra. Nonostante sia attualmente fermo per un infortunio, Vicario ha dimostrato le sue capacità e il Tottenham, pur essendo soddisfatto, è alla ricerca di un’altra opzione per la porta. Dall’altra parte, l’Inter valuta Vicario come un possibile erede dello svizzero Yann Sommer, considerando anche l’età avanzata di quest’ultimo.

Yann Bisseck

Sinergie e strategie: l’asse Milano-Londra

Il mercato potrebbe vedere una vivace interazione tra Inter e Tottenham nella prossima estate. Non solo Vicario, ma anche altri giocatori come il difensore centrale Yann Bisseck e il centrocampista Davide Frattesi sono stati oggetto di voci riguardanti possibili offerte milionarie: gli Spurs avrebbero in mente una proposta di 77 milioni di euro per i due cartellini.

