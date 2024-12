Verso Cagliari: Inzaghi chiamato a districarsi tra infortuni e Supercoppa, ci sarà turnover?

I nerazzurri sono quasi pronti per la trasferta di Cagliari di domani alle 18: si tratta dell’ultimo impegno prima del torneo in Arabia Saudita.

Le notizie che giungono direttamente dal cuore della preparazione nerazzurra alla Pinetina assumono un’importanza particolare, soprattutto alla vigilia dell’incontro previsto contro il Cagliari.

La formazione guidata da Inzaghi si trova di fronte a scelte tattiche e strategiche non banali, influenzate da dinamiche di recupero degli infortunati che potrebbero determinare gli esiti della prossima partita.

Il ritorno

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda Stefan de Vrij. Il difensore olandese, elemento chiave della retroguardia interista, sembra essere completamente ristabilito dal suo infortunio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sono concrete possibilità che de Vrij possa prendere parte alla partita contro il Cagliari già da titolare. Un’indicazione che, se confermata, potrebbe significare un importante rinforzo per la linea difensiva nerazzurra, attualmente composta da Bastoni e Bisseck, che avrebbero così l’opportunità di coordinarsi con uno dei pilastri della difesa dell’Inter.

La situazione di Matteo Darmian

Al contrario, per quel che riguarda Matteo Darmian, le prospettive non sembrano altrettanto rosee. Il giocatore sta migliorando ma precauzionalmente non è stato convocato per il match di domani. Nonostante tale contesto, l’impostazione della squadra non dovrebbe discostarsi significativamente da quella che è stata osservata nell’ultimo incontro.

Lautaro Martinez Pedro Pereira

La probabile formazione

Guardando alla formazione che scenderà in campo, si delineano scelte che tendono a confermare l’assetto testato contro il Como: l’undici titolare, oltre al reintegro di de Vrij, fa affidamento su figure chiave come Summer, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez.

