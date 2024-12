Inter: tutti i dubbi di Inzaghi verso Cagliari, c’è una defezione inaspettata

I nerazzurri andranno in Sardegna con quasi tutti gli effettivi che hanno battuto il Como lunedì scorso; il tecnico pensa anche alla Supercoppa.

Nel cuore dell’aspra competizione sportiva, ogni decisione riguardo la salute e la prestazione degli atleti assume un’importanza cruciale.

La gestione attenta degli infortuni e la preparazione per gli impegni futuri diventano strategie fondamentali per assicurare non solo la vittoria ma anche la sostenibilità della carriera dei giocatori.

Campionato ma non solo

L’Inter ha vissuto una giornata importante di allenamenti visto che, come fa notare Sky Sport, sono arrivate decisioni sia per quel che riguarda la gara di domani che per quel che riguarda la Supercoppa italiana. Dopo la trasferta sarda di domani, infatti, la squadra, infatti, si sposterà a Riad.

Convocazioni

In Arabia oltre a Darmian, ci saranno anche Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Per loro, così come per il difensore italiano, il team medico dello staff nerazzurro avrà l’incarico di valutare le condizioni fisiche in vista della Supercoppa.

Matteo Darmian

Una cautela strategica

Acerbi e Pavard non sono guariti quindi ma sono sulla buona strada e quindi saranno convocati per la Supercoppa: si vedrà nei prossimi giorni se poi ce la faranno ad essere a disposizione. Capitolo a parte merita Darmian, da qualche giorno fermo a causa di una contusione al ginocchio: il jolly difensivo sta migliorando sensibilmente ma non prenderà parte alla partita contro il Cagliari. Si tratta di una decisione precauzionale presa da Simone Inzaghi in vista della partecipazione dell’Inter alla semifinale di Supercoppa italiana prevista per il 2 gennaio contro l’Atalanta.

