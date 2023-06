Tramite una lettera, intellettuali, musicisti e sportivi famosi, accomunati dalla passione per l’Inter, hanno mosso una richiesta a Zhang

Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, il gruppo WhatsApp degli Inter-Nati (un nome, un programma), fondato dall’architetto Stefano Boeri, ha mosso una richiesta al presidente nerazzurro:

INTER- Tra i tanti iscritti, anche star dello sport e della musica come Valentino Rossi e Max Pezzali. Nella lettera ci si rivolge direttamente al presidente Steven Zhang e ai dirigenti del club, partendo da sei semplici lettere, “grazie”.

GRAZIE– Grazie per averci fatto vivere un anno e una serata straordinaria. E grazie per aver con le vostre scelte coraggiose confermato uno stile e un senso di appartenenza che sono i requisiti esclusivi e storici della nostra grande Inter.

LA RICHIESTA– Vi scriviamo perché crediamo che la prova di forza dimostrata ad Istanbul, l’intensità e la generosità con cui i nostri ragazzi hanno messo in difficoltà la squadra più forte del mondo, meritino una riflessione approfondita. Sono una risorsa straordinaria che oggi, meritatamente, avete a vostra disposizione. Per favore non disperdetela. In particolare, ci permettiamo di chiedervi di non cedere a nessuna offerta per la vendita di Onana

