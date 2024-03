Il difensore italiano è legato al club nerazzurro da un contratto valido per parecchi anni ancora ma in questo momento non esistono incedibili.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’analisi di mercato riguardanti alcuni big che potrebbero in linea del tutto teorica essere sacrificati dalle big italiane per realizzare grosse plusvalenze. Si parla di Lorenzo Pellegrini, Giacomo Raspadori, Nico Gonzalez ed Alessandro Bastoni.

Pilastri

Si tratta di giocatori molto importanti per le rispettive squadre ma nel calcio italiano attualmente i club non hanno la forza di resistere a tutte le offerte per i propri gioielli. Il difensore arrivò all’Inter nel 2019 per 31 milioni di euro dall’Atalanta e ci mise pochi mesi per conquistarsi il posto da titolare. Merito soprattutto delle sue abilità nell’impostare la manovra, caratteristiche non semplici da trovare in un difensore centrale.

Alessandro Bastoni

Gli scenari

In ogni caso tranquillizziamo subito i tifosi nerazzurri: Bastoni ha rinnovato da poco il suo contratto fino al 2028. L’Inter non ha bisogno di cedere nessun big ma è chiaro che l’ex Parma e Atalanta interessa alle big della Premier League che hanno grande potere dal punto di vista economico. Il difensore d’altra parte si trova benissimo a Milano e non pensa minimamente ad un cambio di squadra. La rosea sostiene che il suo valore si attesta sui 70 milioni di euro: questa potrebbe essere la cifra in grado di indurre grosse riflessioni in Marotta e Ausilio.

