Il Milan nel prossimo mercato darà la caccia al prossimo 9 rossonero. Lo farà per puntare con autorevolezza alla seconda stella, lo farà perché Giroud è ormai prossimo a lasciare l’Europa in direzione Los Angeles. Manca ancora di sapere il nome del calciatore che raccoglierà l’eredità del francese, un’eredità senza dubbio pesante e ingombrante. Viktor Gyokeres è uno dei possibili indiziati e, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato il suo ex allenatore Dalibor Savic.

Identikit di un bomber: Viktor Gyokeres

Dalibor Savic, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha tracciato un identikit molto dettagliato di Viktor Gyokeres, sottolineando che sia un “lavoratore instancabile e affamato e che, pur non avendo la tecnica del numero 10, nessuno si allenava quanto lui”. Alla base del proprio percorso di crescita c’è sempre stata “l’ossessione di migliorarsi”. Per caratteristiche potrebbe ricordare “Bobo Vieri, il fisico infatti è quello, così come l’attitudine a segnare. Viktor non lo sposti con una spallata, ha equilibrio e potenza”. Gyokeres ha il gol nel sangue, non sono un caso infatti “i 36 gol infilati quest’anno con lo Sporting Lisbona derivano dalle sue qualità fisiche e tecniche”.

Perfetto per il Milan

Il giocatore è finito sul taccuino degli appunti di Moncada proprio grazie alle caratteristiche tecniche e fisiche descritte dal suo ex allenatore Dalibor Savic. Quest’ultimo ha le idee chiare della squadra che farebbe al caso di Gyokeres e ha sottolineato che “per il Milan sarebbe la punta perfetta, davvero, e che la Serie A sarebbe l’ideale per lui”.

