La brutta vicenda che ha visto protagonista suo malgrado l’italiano c’entra poco con le riflessioni che stanno facendo i nerazzurri sul futuro.

Francesco Acerbi è una colonna dell’Inter attuale ma non si può trascurare il fatto che abbia 36 anni; l’ex Lazio ha vissuto giorni molto intensi a causa della vicenda riguardante il litigio con Juan Jesus.

La situazione

Alla fine per lui è arrivata un’assoluzione ma se fosse stato ritenuto colpevole avrebbe rischiato seriamente di chiudere anzitempo la sua carriera. L’Inter incassa l’esito della sentenza e cerca di mettersi alle spalle il brutto episodio: le valutazioni sul suo futuro sono iniziate ma non per colpa di quanto accaduto nel match contro il Napoli. Il centrale ha 36 anni e soprattutto inizia ad accusare qualche infortunio di troppo: quest’anno sono stati 2 i mesi saltati per colpa di un paio di infortuni al polpaccio. Ecco perché i nerazzurri si starebbero guardando intorno.

Diego Simeone

L’occasione

Il sogno resta quello di arrivare ad ottenere in prestito l’ex Napoli Kim ma al momento sembra molto difficile. La Gazzetta dello Sport fa notare come possa diventare un’occasione da sfruttare Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Difensore centrale spagnolo di 28 anni che ha il contratto in scadenza: le trattative per il rinnovo non decollano. Se effettivamente non si arrivasse ad un prolungamento l’Inter non avrebbe difficoltà ad accontentare le sue richieste: uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo può giocare come perno entrale della difesa a 3 e come braccetto di sinistra.

L’articolo L’Inter inizia a pensare al post-Acerbi: spunta Mario Hermoso proviene da Notizie Inter.

