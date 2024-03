Il futuro di Bennacer potrebbe essere lontano dal Milan. Per lui si registrano gli interessamenti di squadre di Premier e dell’Arabia.

Il mercato è in continuo fermento, nonostante manchino tre mesi alla sua apertura. Il Milan dovrà guardarsi le spalle e proteggersi da eventuali assalti che, con ogni probabilità, la prossima estate ci saranno per i gioielli rossoneri. Oltre ai soliti nomi, nelle ultime ore sta circolando una notizia che vedrebbe Bennacer non più così certo di rimanere al Milan. Per lui infatti potrebbe arrivare offerte a cui la dirigenza rossonera potrebbe cedere.

Ismael Bennacer

Sirene inglese e arabe?

Bennacer rappresenta senza dubbio uno dei pilastri del Milan di Pioli. Il suo apporto è stato sempre decisivo, assolutamente determinante. Quest’anno la sua assenza in virtù del lungo infortunio occorsogli sul finire della passata stagione, ha creato più di qualche grattacapo a Pioli. Ora che finalmente l’algerino ha recuperato la piena efficienza fisica, per lui potrebbe suonare sirene di mercato dai due principali mercati calcistici: Premier e Arabia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sul giocatore del Milan si registrano gli interessi dell’Arsenal e dell’Arabia Saudita. Proprio da quest’ultima potrebbe arrivare l’offerta capace di far vacillare il Milan, pari a 50 milioni di euro.

La volontà del Milan

Il Milan dopo aver aspettato mesi prima di poterlo nuovamente schierare in campo non vorrebbe privarsi del proprio metronomo in mediana anche, dinanzi ad una offerta di tale portata, la società di Via Aldo Rossi potrebbe farci un pensiero. La volontà generale è non cedere nessuno e ripartire l’anno dagli stessi effettivi apprezzati quest’anno, ma dinanzi a offerte spropositate tutto potrebbe essere messo in discussione.

L’articolo Milan, assalto a Bennacer: offerte dalla Premier e dall’Arabia proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG